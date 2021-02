UNHCR luidt noodklok over Rohingya in nood op zee

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft de noodklok geluid om Rohingya-vluchtelingen die al tien dagen ronddobberen op een boot in de Andamanse Zee, nabij Bangladesh. Acht mensen aan boord zijn overleden, zegt mensenrechtenorganisatie The Arakan Project.

De boot raakte op drift nadat de motor ongeveer een week geleden was stukgegaan. Vluchtelingen vertelden aan de UNHCR dat er amper water en eten aan boord is en dat veel mensen ziek zijn, onder meer door extreme uitdroging. "Actie is onmiddellijk nodig om levens te redden en verdere tragedie te voorkomen", zegt UNHCR.

Het is niet bekend hoeveel mensen op de boot zijn, waar de boot zich precies bevindt, en wat de beoogde bestemming is. De Indiase kustwacht zegt dat de boot nabij de eilandengroepen Andamanen en Nicobaren ronddrijft. Indiase marineschepen zouden de vluchtelingen wat eten en water hebben gegeven, maar voor zover bekend is de boot niet op sleeptouw genomen en is er niemand van boord gehaald. De Indiase marine komt later vandaag met een verklaring.

De boot vertrok vanuit de Bengaalse stad Cox's Bazar, waar miljoenen Rohingya in vluchtelingenkampen leven. De afgelopen drie jaar zijn tienduizenden van hen met geweld verdreven uit het buurland Myanmar. "Na jaren in afzondering in Bangladesh, en na de recente coup in Myanmar, voelen veel Rohingya zich gedwongen om deze gevaarlijke tocht te ondernemen", zegt een woordvoerder van Amnesty International tegen persbureau Reuters.