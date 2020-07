Duitse politie komt met details over 'Wald Rambo': gevaarlijke einzelgänger

De Duitse politie heeft in een persconferentie meer details vrijgegeven over de voortvluchtige 'Wald Rambo' die zich vermoedelijk in het Zwarte Woud schuilhoudt. De 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats vluchtte zondag de bossen bij Oppenau in, nadat hij de wapens van vier agenten had afgepakt.

De politie noemt hem een "einzelgänger, maar wel gevaarlijk". De man is een bekende van de politie, hij kwam meermaals met justitie in aanraking. Politieagenten wilden de man zondagochtend controleren, toen ze hem bij een hut aan de rand van een bos aantroffen.

Eerst werkte hij mee, maar plotseling trok hij een wapen en wist de vier agenten hun pistolen afhandig te maken.

Zwaarbewapend

De Duitse politie is sinds zondag met honderden mensen op zoek naar de zwaarbewapende man. Hij draagt onder meer een pijl en boog, een mes en een pistool bij zich. Hij is nog niet gevonden, "maar we hebben een lange adem", zegt de politie.

De man draagt camouflagekleding, wat het zoeken bemoeilijkt. De politie gaat ervan uit dat hij de bossen goed kent. "Het woud is als een woonkamer voor hem", zegt een politiewoordvoerder.

Straten zijn afgesloten en inwoners is gevraagd binnen te blijven. Gisteren waren alle scholen gesloten, maar vandaag gingen die toch weer open.