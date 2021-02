Volleybalster Slöetjes stopt definitief: 'Kriebels om te spelen kwamen niet'

Lonneke Slöetjes heeft definitief een punt gezet achter haar volleybalcarrière. De 30-jarige Slöetjes gaf vorig jaar al aan het plezier in de sport te hebben verloren en vertelde dat ze wilde nadenken over haar toekomst.

Dat heeft ze gedaan en daarin is geen plek meer voor topsport. Slöetjes kiest ervoor om meer tijd door te brengen met haar familie en wil zich richten op haar maatschappelijke carrière.

"Het afgelopen jaar heb ik gezocht naar drijfveren en motieven om weer te gaan spelen. De kriebels om weer te gaan spelen kwamen echter niet. Ik merk dat ik veel energie haal uit andere dingen die op mijn pad komen en die ik kan leren, bijvoorbeeld op het gebied van mijn studie", laat Slöetjes in een verklaring weten.

Succesvol

Slöetjes was jarenlang een van de sterkhouders in het Nederlands team en speelde 302 interlands voor Oranje. Ze werd lange tijd beschouwd als een van de beste diagonaalspeelsters ter wereld en maakte met haar sterke rechterarm vele punten.

In 2016 werd Slöetjes met Nederland vierde op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Een jaar later won ze een zilveren medaille op het EK en in 2018 werd Nederland vierde op het wereldkampioenschap.

Ook in clubverband was Slöetjes uiterst succesvol. Ze debuteerde in de eredivisie bij Longa'59 en via Pollux, Münster, Busta Arsizio en Schwerin kwam ze in 2015 bij Vakifbank Istanbul terecht. Aan de hand van coach Guidetti vierde ze in Turkije haar grootste clubsuccessen. Ze won twee keer de Champions League en twee keer het WK voor clubteams.