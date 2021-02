Oud-motorcoureur Gresini (60), wereldkampioen en teambaas, overleden aan corona

Gresini werd in december vorig jaar in het ziekenhuis opgenomen omdat hij besmet was geraakt met het coronavirus. Hij belandde op de intensive care, waar hij niet meer herstelde van complicaties. "Na bijna twee maanden vechten tegen covid-19, is Fausto Gresini een paar dagen na zijn zestigste verjaardag overleden", schrijft het team.

De Italiaanse oud-motorcoureur, tweevoudig wereldkampioen en teambaas Fausto Gresini is op 60-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldt Gresini Racing, het team dat hij na zijn loopbaan opzette.

Gresini was tussen 1983 en 1994 actief in de 125-cc klasse (nu de Moto3), waarin hij twee keer de wereldtitel (1985 en 1987) veroverde. In totaal heeft Gresini 21 grand prix-zeges achter zijn naam.

Na zijn loopbaan begon Gresini zijn eigen team. Afgelopen jaren was hij teammanager bij Aprilia in de Moto GP en onder de vlag van Gresini Racing kwamen zijn teams ook uit in de Moto2- en Moto3-klasse.

Gresini was ook teambaas van Daijiro Katoh en Marco Simoncelli, die beiden in een MotoGP-race zijn verongelukt.