De uitzending van 23 februari

Persconferentie over versoepelingen, is de rek er uit?

Kleine versoepelingen, daar zal het vanavond in de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge over gaan. Het kabinet zal waarschijnlijk benadrukken er iets meer ruimte komt, maar de avondklok blijft. Verder bevestigden ingewijden zondag dat het de bedoeling is dat middelbare scholen en mbo's weer meer mogelijkheden krijgen om fysiek les te geven en kappers onder strikte voorwaarden weer klanten kunnen ontvangen. Ook is er nagedacht over het openen van winkels voor afspraken in tijdsvakken. We volgen de persconferentie met politiek duider Arjan Noorlander.