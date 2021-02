Lichaam vermiste studente Sumanta Bansi mogelijk opgelost

De politie vermoedt dat het lichaam van de vermiste studente Sumanta Bansi uit Hoorn is opgelost in natriumhydroxide. Dat komt naar voren uit onderzoeksstukken van het dossier die De Telegraaf heeft ingezien.

De Surinaams-Hindoestaanse Bansi wordt sinds februari 2018 vermist. Ze was toen 22 en in verwachting. De politie ging er al snel van uit dat ze slachtoffer was van een misdrijf en waarschijnlijk niet meer in leven was. Zoekacties in een bos in Wieringerwerf en langs de Afsluitdijk leverden niets op.

Volgens het dossier is het lichaam van Bansi in natriumhydroxide opgelost door haar ex-minnaar Manodj B.

Sumanta woonde bij B., zijn vrouw en zijn vader in huis en was voor de tweede keer door B. zwanger gemaakt. De eerste keer had ze abortus laten plegen, de tweede keer wilde ze het ongeboren kind niet laten weghalen, kwam naar voren in het onderzoek.

Politie en het Openbaar Ministerie denken dat gezinsleden betrokken waren bij de moord. Zo zou B. met zijn broer hebben gepraat over de base waarmee het lichaam moest worden opgelost.

'Maffiazuur'

Bansi zou zijn doodgestoken door B., zo wordt opgemaakt uit afgeluisterde gesprekken tussen hem en zijn broer. Tijdens een autorit in de nacht van 30 juni op 1 juli 2019 werd gesproken over "chemicaliën in de achterbak", die B. had meegenomen van zijn werk bij een pluimveeslachterij. "Als je het vermengt, zeg maar met water, dan gaat het werken", zo wordt B. geciteerd. Broer Dennis vulde hem aan: "Je moet het doen als het regent".

Later die nacht is op camerabeelden te zien dat er jerrycans het huis in Hoorn in gedragen worden. Bij een doorzoeking in november vorig jaar trof de politie twee lege jerrycans aan. Het zouden dezelfde zijn als die uit het pluimveebedrijf zijn meegenomen.

Op basis van onder meer afgeluisterde gesprekken en observaties denkt het OM dat er gebruik is gemaakt van natriumhydroxide. In het dossier staat dat er over de hele wereld strafzaken zijn geweest waarbij met dat middel lichamen zijn opgelost. Het zou de naam 'maffiazuur' dragen, omdat de maffia op Sicilië het ook gebruikte om stoffelijke overschotten weg te maken.

Zoektocht gaat door

De politie gaat waarschijnlijk volgende maand verder met zoeken naar resten van het lichaam. De vraag is of er nog iets te vinden is. Patholoog-anatoom Frank van der Goot zegt tegen De Telegraaf dat de botten waarschijnlijk wel zijn overgebleven: "Maar om er een dna-profiel uit te halen is ontzettend lastig. Door de chemische reactie is al het bruikbare materiaal opgelost."

In mei wordt het proces hervat.