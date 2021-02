Bewoners Den Haag krijgen gratis boom in strijd tegen verstening

Inwoners van Den Haag kunnen dit jaar een gratis boom aanvragen bij de gemeente. Het idee is dat er daardoor niet alleen groen bij komt op gemeentelijke grond, maar ook op grond van particulieren, wat de verstening van de stad tegengaat.

Den Haag telt nu ongeveer 120.000 stadsbomen. De komende jaren komen er 600 tot 1000 per jaar bij op grond van inwoners. De bomen worden in het najaar uitgedeeld. De bedoeling is dat ze gratis worden thuisbezorgd. Ook scholen kunnen een boom aanvragen.

Het idee komt uit de koker van GroenLinks. "Den Haag is een van de meest versteende gemeenten van Nederland", zegt fractievoorzitter Arjen Kapteijns tegen Omroep West. "Het is goed dat we zo kunnen bijdragen aan een aantrekkelijke en leefbare stad, waar we de effecten van klimaatverandering beter kunnen opvangen."

De gemeente hoopt dat niet alleen mensen uit wijken waar al veel groen is bomen aanvragen, maar ook juist bewoners van meer versteende wijken als Escamp, Laak en de gebieden rond het centrum.

Riolering en afvalcontainers

Ook de gemeente zelf gaat de komende jaren meer bomen planten. De nieuwe bomen worden neergezet op plekken waar weinig ondergrondse containers of rioleringen zijn. Zo krijgen de wortels genoeg ruimte om te groeien. Op die manier moeten de bomen meer schaduw leveren, meer regenwater opvangen en plek bieden aan insecten en vogels.

Er worden veel verschillende soorten geplant. Dat voorkomt dat bomen elkaar bij ziektes snel infecteren en er een hele rij moet worden gekapt.