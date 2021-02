60-jarige Duitser in Nederland opgepakt voor overvallen op geldtransport

De Nederlandse politie heeft vanochtend een 60-jarige Duitser opgepakt vanwege een reeks overvallen op geldtransporten in Duitsland. Waar de man is aangehouden, is niet bekendgemaakt.

Volgens de politie in Keulen zijn er sterke aanwijzingen dat de man betrokken was bij drie overvallen. De eerste was in maart 2018 in Keulen, de tweede een jaar later op de luchthaven van Keulen/Bonn en de laatste in Frankfurt in november 2019.

De Duitse politie zegt dat de man bij de roof op het vliegveld een machinegeweer gebruikte. Bij die overval en bij die in Frankfurt raakte een geldtransporteur zwaargewond.

Spoor leidde naar Nederland

De criminelen gebruikten vluchtauto's die in Nederland waren gestolen en waren voorzien van valse kentekens. De auto's werden later uitgebrand teruggevonden. Het is de Duitse politie gelukt om een van de auto's te identificeren waarin de overvallers vervolgens overstapten.

Het spoor leidde naar Nederland, waar de auto werd aangetroffen. De wagen is in beslag genomen. De politie in Keulen zegt dat het onderzoek naar vermoedelijke handlangers van de man doorgaat.

Tegen de man was een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. Duitsland gaat Nederland vragen om hem over te dragen.