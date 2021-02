Meer ondernemers stoppen: 'We hebben niks meer, alleen elkaar nog'

Winkelstraat - ANP

Het was haar droom, al twaalf jaar: een mooie grote lingeriezaak in Drachten. Maar in 2019 daalden de omzetten, en begin 2020 kwamen corona en de lockdown. "De omzet daalde tot bijna nul", zegt Tina Storteboom. "Mijn boekhouder zei toen: Tien, we moeten stappen ondernemen. Als je doorgaat, is het een zinkend schip. Toen heb ik besloten de stekker eruit te trekken. Want ik wilde per se niet failliet gaan." Ze is niet de enige. Steeds meer ondernemers stoppen met hun zaak, blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2020 werden zo'n 140.000 bedrijven opgeheven. Een jaar eerder waren dat er nog 114.000. "Vooral in het derde en vierde kwartaal zie je een stijging van het aantal stoppers", zegt Erik Stam, hoogleraar strategie, organisatie en ondernemerschap aan de Universiteit Utrecht. Een duidelijk corona-effect, zegt hij. "Het is beter dat deze ondernemers op tijd stoppen en niet door de lange en nare faillissementsprocedure hoeven, met alle gevolgen van dien."

Het totale aantal bedrijven in Nederland wel toegenomen in 2020, naar 1,92 miljoen in totaal. Er waren namelijk meer startende bedrijven dan stoppers. Onder meer het aantal webwinkels steeg fors, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ook Storteboom wilde een faillissement koste wat het kost voorkomen. Want failliet betekent volgens haar: waarschijnlijk drie jaar in de schuldsanering zitten, dat het gezin moet rondkomen van 50 euro per week en dat je nog jaren wordt achtervolgd door mensen die recht hebben op geld. Dat wilde ik voorkomen." Daarvoor moest ze overigens wel het eigen huis verkopen, waarin ze woonde met man en drie kinderen. "Dat was heel zwaar. Daar woonden we al 21 jaar en waren we heel trots op. En nu zitten we tijdelijk in een huurhuis. In mei moeten we waarschijnlijk weer verhuizen. Geen idee waarheen."

Quote We hebben niks meer, alleen elkaar. Het hele fundament dat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd, is eigenlijk in één keer weg Ex-onderneemster Tina Storteboom

En vooral de kinderen hebben het daar erg zwaar mee. "We hebben de situatie vorige week weer met elkaar besproken. De kinderen waren erg verdrietig", zegt ze met een brok in de keel. "Die hebben net vriendjes hier, die willen eigenlijk niet weg." "Ik heb het er ontzettend moeilijk mee. Nu helemaal, nu de winkel gesloten is. We hebben alles verloren. We hebben niks meer, alleen elkaar. Het hele fundament dat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd, is eigenlijk in één keer weg", zegt ze vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Sublym - NOS