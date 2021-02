Wekdienst 23/2: Persconferentie coronamaatregelen • Kieswijzer voor kinderen

Vandaag krijgen we in eerste instantie te maken met flink veel sluierwolken, maar in de loop van de dag schijnt ook geregeld de zon. Het blijft zacht met 14 tot 18 graden en een matige zuidelijke wind.

Moet je de weg op? Hier vind je het overzicht van afsluitingen en werkzaamheden. Check hier de actuele dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Premier Rutte en minister De Jonge geven een persconferentie over de actuele coronasituatie en de maatregelen. De druk op het kabinet neemt toe, maar bekend is dat er kleine versoepelingen komen. Middelbare scholen en het mbo gaan deels open, kappers mogen onder voorwaarden hun werk doen.

Er staat een speciale Kieswijzer voor kinderen online. Met die kieswijzer kunnen kinderen tussen 8 en 13 jaar ontdekken welke politieke partij bij ze past, om zo meer betrokken te raken bij de politiek. Het initiatief komt van twee studenten in samenwerking met tijdschrift Samsam en kinderkrant Kidsweek.

Twee portiers van een Amsterdams vijfsterrenhotel staan vandaag terecht vanwege het dealen van drugs. Lees hier een reconstructie over hoe undercoveragenten ingezet werden om de portiers te betrappen.

Het NOS op 3 Verkiezingsprogramma gaat vanavond verder met lijsttrekkers Lilianne Ploumen (PvdA) en Wopke Hoekstra (CDA). Vanaf 19.00 uur is de uitzending live mee te kijken via de site en app, de Facebookpagina's van de NOS en NOS op 3 en de YouTube-pagina van NOS op 3. Via sociale media kan iedereen vragen stellen aan de politici.

Wat heb je gemist?

Het demissionaire kabinet zou dolgraag vanavond aankondigen dat de winkels weer open mogen, iedereen weer naar de sportschool of de kroeg in kan, of een theater of bioscoop kan bezoeken. Maar dat soort versoepelingen zitten er nog helemaal niet in, zo lieten de demissionair ministers gisteren na overleg op het Torentje al duidelijk blijken.

Het is voor het demissionaire kabinet laveren tussen kijken hoe er iets meer lucht en ruimte gecreëerd kan worden en goed in de gaten houden welke gevolgen dat voor de medische zorg en de volksgezondheid kan hebben.

Het kabinet zal waarschijnlijk benadrukken er iets meer ruimte komt door vast te houden aan de avondklok. Verder bevestigden ingewijden zondag dat het de bedoeling is om middelbare scholen en mbo's weer meer mogelijkheden te geven om fysiek les te geven en kappers onder strikte voorwaarden weer klanten te laten ontvangen. Ook is er nagedacht over het openen van winkels voor afspraken in tijdsvakken.