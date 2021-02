Suárez bepaalt zelf wanneer hij gaat en zet tot die tijd Barcelona te kijk

"Idioot", noemde Lionel Messi het vertrek van zijn beste vriend bij Barcelona. Het stof dat de transfer deed opwaaien was allang gaan liggen, Suárez had drie maanden eerder zijn krabbel gezet in Madrid, maar de pijn bij Messi nog niet verdwenen.

Met ieder raak schot, iedere goal in een Atlético-shirt, duwt Luis Suárez zijn oude liefde Barcelona verder in de verdediging. Hoe hebben de Catalanen hun Uruguayaanse goalgetter ooit laten vertrekken naar een directe concurrent?

Suárez & co staan eerste in La Liga, de voorsprong op Barcelona is acht punten, en stuiten vanavond op Chelsea in de achtste finales van de Champions League, het toernooi dat Barça zo goed als verlaten heeft na de 4-1 thuisnederlaag tegen Paris Saint-Germain.

In het miljoenenbal staat Suárez' teller voorlopig op nul, maar in La Liga schiet hij als vanouds met scherp. De 34-jarige Uruguayaan is zelfs - weer - gedeeld topscorer van de hoogste Spaanse afdeling, met 16 goals in 20 wedstrijden. In zijn laatste 12 competitiewedstrijden maakte hij er 11.

Atlético vergeten

Dat Suárez vertrok uit Camp Nou, is niet direct reden voor ongeloof. Barcelona was aan vernieuwing toe, zoveel was na de historische afgang tegen Bayern München in de Champions League, het werd 8-2, wel duidelijk. De speelstijl waarin Messi en Suárez nauwelijks verdedigend werk deden, was onhoudbaar.

Maar om hem dan naar één van je twee directe rivalen in de strijd om de La Liga-kroon te laten vertrekken, oogt niet als goed doordacht spelersbeleid.