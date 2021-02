Rutte: 'Risico terras is anders dan dat van kapper' • Winkelen op afspraak vanaf 3 maart

De coronamaatregelen moeten stap voor stap worden versoepeld, benadrukten Rutte en De Jonge vanavond steeds. In de woorden van demissionair minister De Jonge: "Liever behoedzaam en stap voor stap, dan spijt achteraf."

Over eventuele nieuwe versoepelingen in een volgende stap wilden de twee nog niet veel kwijt. Zo antwoordde Rutte op een vraag van een journalist over de horeca dat hij wat dat betreft geen verwachtingen wil wekken. "We hopen natuurlijk dat er in een volgende stap ook voor de horeca wat mogelijk is, bijvoorbeeld voor de terrassen. Maar eerst moeten we kijken of daar tegen die tijd ruimte voor is."

Gisteren zei onder anderen burgemeester Broertjes van Hilversum dat buitenterrassen zonder problemen weer open zouden kunnen. "De burgemeesters hebben gezegd dat terrassen helpen om mensen te spreiden", reageerde Rutte daar vanavond op. "Dat begrijp ik. Ik zou ook dolgraag weer naar een terras willen, maar het risico van terrassen is anders dan dat van de kapper. Terrassen hebben een aanzuigende werking."

Rutte zegt de spreidende werking van terrassen wel te snappen, maar volgens hem leidt openstelling van buitenterrassen ook tot meer verkeer. "Mensen gaan erheen, misschien meerdere keren per week. Dat is anders dan wat we nu met de kappers doen of met het winkelen op afspraak."