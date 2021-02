Op 9 maart duidelijkheid over avondklok met verkiezingen • 3846 nieuwe besmettingen

In vergelijking met vorige week zijn er aanzienlijk meer mensen besmet geraakt met het coronavirus. De afgelopen week zijn er 29.977 nieuwe positieve tests bij het RIVM gemeld. Een week eerder waren dat er 25.229. Dat is een toename van bijna 19 procent. Meer mensen laten zich testen: het waren er 263.291, ruim 70.000 meer dan vorige week (190.153). Van de mensen die getest zijn was 9.8 procent positief en dat is een stuk lager dan de 11,5 procent van vorige week.

Landelijk steeg het aantal positieve meldingen per 100.000 inwoners in de afgelopen week in vergelijking met de week ervoor. In de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek, Drenthe en Gelderland-Midden bleef het aantal mensen met een positieve testuitslag ongeveer gelijk aan de week ervoor. In de overige veiligheidsregio's was sprake van een stijging in het aantal meldingen per 100.000 inwoners.