Marokko weert Nederlandse reizigers • Studentenvakbond slaat alarm om uitzichtloosheid

Studentenvakbond LSVb wil dat het kabinet meer doet voor studenten van hogescholen en universiteiten. Volgens de uitgelekte berichten mogen middelbare scholen en mbo's binnenkort weer heel beperkt open, maar universiteiten en hogescholen blijven dicht.

"Studenten van hogescholen en universiteiten vallen bij bosjes neer, maar daar trekt het kabinet zich niks van aan", zegt vicevoorzitter Freya Chiappino van de bond. "De hogescholen en universiteiten blijven namelijk dicht zonder enig perspectief. Er wordt verwacht dat studenten zich wel redden, maar de rek begint er uit te raken. Ze worden opgezogen in hun laptop en verdrinken in eenzaamheid. Studenten mogen niet meer de dupe zijn van deze crisis. Het hoger onderwijs heeft dringend perspectief nodig."

De LSVb zegt dat er geen besmettingsclusters zijn gevonden, toen het hoger onderwijs afgelopen jaar meer ruimte had. "Studenten hebben met verschillende initiatieven bewezen dat ze op een verantwoorde manier met de maatregelen om kunnen gaan. Geef ze daarom ook de ademruimte die ze nodig hebben. Veiligheid staat in alle gevallen voorop", zegt Chiappino, die ook stelt dat het "opsluiten van jongeren" niet lang meer standhoudt. "Studenten beginnen hun leven niet alleen met torenhoge studieschulden, maar als we niet oppassen ook met een enorme ontwikkelingsachterstand."