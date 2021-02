Marokko weert Nederlandse reizigers • Alcoholverbod op uitgaansplekken Parijs

Het aantal coronabesmettingen in New York daalt en daardoor is het nu "redelijk rustig" in de ziekenhuizen. Dat zei Jan Bakker, IC-arts en hoogleraar in New York, in het NOS Radio 1 Journaal.

Maanden geleden maakte de Nederlander zich nog grote zorgen, maar volgens hem doet de bevolking van New York er nu alles aan om meer besmettingen te voorkomen. "Je ziet hier bijna niemand, ook op straat, zonder mondkapje. Het spookbeeld van koelwagens met lichamen bij de ziekenhuizen heeft een grote impact gehad. Dat nooit weer, zeggen de mensen."

Bakker zegt dat hij de zorg in zijn ziekenhuis nu goed aankan. "We kunnen het nu goed bemensen en ook de gewone zorg gaat normaal door."