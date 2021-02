Hoogste gebouw van EU in Warschau bereikt hoogste punt

Warschau heeft sinds gisteren de hoogste wolkenkrabber van de Europese Unie. De Varso Toren is met 310 meter flink hoger dan de vorige titelhouder: het hoofdkantoor van de Commerzbank in Frankfurt (259 meter).

De Varso Toren is niet het hoogste gebouw van het Europees continent. Dat is het Lakhta Center in Sint-Petersburg (462 meter), het hoofdkantoor van energiereus Gazprom. Ook in Moskou staan meerdere wolkenkrabbers die hoger zijn.

De Poolse toren torent wel enkele centimeters uit boven het hoogste gebouw van het Verenigd Koninkrijk: The Shard in Londen. De hoogste wolkenkrabbers van Nederland staan in Rotterdam, met de Maastoren van 177 meter als nummer 1. Wel wordt er nog gewerkt aan het project De Zalmhaven, dat drie woontorens telt. Een van die torens wordt 215 meter hoog.

Cultuurpaleis

Volgens het verantwoordelijke architectenbureau wordt het stadsdeel Wola, waar de toren wordt gebouwd, "niet langer vergeten" door de komst van de blikvanger. Buurtbewoners klagen echter dat hun uitzicht wordt verpest door het bouwwerk.

De skyline van Warschau heeft sinds de val van de muur een transformatie doorgemaakt. Tot voor kort was het stalinistische Paleis van Cultuur en Wetenschap het hoogste gebouw van de stad. Hoewel het stenen bouwwerk een monumentstatus heeft, pleiten prominente politici voor de afbraak van wat zij een symbool van de Sovjetoverheersing noemen. Onder meer huidig premier Morawiecki steunt dat idee.

Zo ziet de skyline van Warschau er nu uit, met links de Varso Toren en rechts het Cultuurpaleis: