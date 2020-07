Zo'n 90 gemeenten lopen vooruit op verbod op lachgas, nemen zelf maatregelen

In ongeveer 90 gemeenten geldt inmiddels een lachgasverbod, meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ze vonden lachgas zo risicovol dat ze niet wilden wachten op een landelijk verbod. In de ene gemeente is lachgasgebruik verboden wanneer dat tot overlast leidt. In andere gemeenten zijn er bepaalde gebieden waar lachgas niet gebruikt mag worden en soms geldt er een verbod op de verkoop. Grote steden als Rotterdam en Utrecht namen maatregelen. Dat geldt ook voor steden als Nijmegen, Enschede, Delft, Heerlen, Dordrecht en Haarlem. En zo zijn er dus nog tientallen plekken waar een verbod geldt. Totaalverbod in Arnhem Arnhem kwam vorig jaar naar eigen zeggen als eerste met een totaalverbod op de verkoop van lachgas, zo meldde Omroep Gelderland. Op straat mocht lachgas al niet worden verkocht (vanwege een verbod op venten) en ook bij evenementen was het verboden. Sinds oktober vorig jaar mag er ook geen lachgas meer worden verkocht in horecagelegenheden. Arnhem maakt gebruik van de Wet milieubeheer om dat laatste verbod op te leggen. Volgens deze wet zijn verkopers verplicht om gevaren voor mens of milieu te voorkomen of te beperken. Omdat het gebruik van lachgas gevaren kent, handelt de verkoper in strijd met die wet, is de redenering.

Quote Jongeren van wie het brein nog in ontwikkeling is en lachgas gaan niet samen. Ahmed Marcouch, burgemeester Arnhem

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch zei bij de invoering van de regels dat hij zich zorgen maakt over het gebruik van lachgas door jongeren. "Jongeren van wie het brein nog in ontwikkeling is en lachgas gaan niet samen." Sinds het verbod in Arnhem zijn er zo nu en dan controles geweest op lachgas bij horecazaken. Er is volgens een woordvoerder nog wel eens lachgas gevonden in zo'n onderneming, "maar toen er later weer een keer werd gecontroleerd, was er geen lachgas meer te vinden."

Wat doet lachgas en wat zijn de risico's? Na inademing van lachgas vanuit een ballon ervaart de gebruiker een korte roes. Soms wordt er gelachen. Het beeld wordt wazig en geluiden lijken te vertragen en te vervormen. De effecten duren niet langer dan een paar minuten. Lachgas kan leiden tot zuurstoftekort in de hersenen, meldt Jellinek. Daarbij kun je concentratiestoornissen of hoofdpijn krijgen, duizelig worden, je evenwicht verliezen, verward zijn, misselijk worden, last hebben van gevoelloosheid, tintelingen of flauwvallen. Bij langdurig gebruik kan neurologische schade ontstaan. Het kan ook leiden tot onvruchtbaarheid en impotentie.