Duitse beachvolleybalsters boycotten toernooi in Qatar wegens bikiniverbod

De Duitse beachvolleybalsters Karla Borger en Julia Sude doen uit protest niet mee aan de eerste WorldTour-wedstrijd van het seizoen, komende maand in Qatar. Het duo boycot het toernooi vanwege de strenge kledingvoorschriften.

Het is voor het eerst dat aan het toernooi in Qatar ook vrouwen mogen meedoen. De autoriteiten hebben wel bepaald dat de deelneemsters niet in de gebruikelijke bikini's mogen spelen. In plaats daarvan moeten ze hun wedstrijden spelen in T-shirt en een broek die tot over de knieën komt.

Het Duitse koppel vindt dat onacceptabel. "Het gaat er niet om of we veel of weinig kleding aanhebben. Het gaat erom dat we ons werk niet kunnen doen in onze werkkleding", aldus de 33-jarige Sude.

De internationale volleybalbond FIVB heeft gevraagd om de cultuur en de tradities van het gastland te respecteren. Daarover zegt de 32-jarige Borger: "We zijn altijd bereid om ons in elk land aan te passen. Maar beachvolleybal is verdomd intensief en in de hitte van Qatar ben je dan alleen maar aan het zweten."

Vier Nederlandse koppels

Het viersterrentoernooi in Qatar duurt van 8 tot en met 12 maart en heeft een prijzengeld van 300.000 dollar. Bovendien zijn er punten te verdienen voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio.

Namens Nederland doen bij de vrouwen de koppels Sanne Keizer/Madelein Meppelink, Raïsa Schoon/Katja Stam, Marleen van Iersel/Pleun Ypma en de zussen Mexime en Emi van Driel mee.