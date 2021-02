Fraaie jubileumgoal Luuk de Jong helpt winnend Sevilla langs Barcelona

Sevilla heeft optimaal geprofiteerd van het puntenverlies van FC Barcelona van zondag. Dankzij een 2-0 uitzege op Osasuna is de ploeg van trainer Julen Lopetegui ten koste van de Catalanen geklommen naar de derde plaats in de Spaanse competitie.

Luuk de Jong nam in Pamplona op fraaie wijze het tweede doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening. Kort na rust tikte de spits de bal met een hakje achter het standbeen achter Osasuna-doelman Sergio Herrera.

Het was de 150ste competitietreffer in de loopbaan van De Jong. In het huidige La Liga-seizoen, waarin hij in oktober 2020 voor het laatst scoorde, heeft hij nu drie keer het net weten te vinden.