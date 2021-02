Met 25ste goal is Mühren weer de man bij Cambuur, dat koppositie verstevigt

Eerst maakte de 31-jarige spits met zijn 25ste goal in zijn 24ste competitiewedstrijd het openingsdoelpunt voor Cambuur. En bij de 0-2 en 0-3 gaf Mühren de assist. Het zal geen verrassing zijn dat Mühren ruim aan de leiding gaat in het topscorersklassement, met zes goals meer dan Ómarsson van Excelsior.

SC Cambuur heeft de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie verstevigd. De Friese club won maandagavond met 3-1 bij Jong FC Utrecht. De gevierde man was, zoals zo vaak dit seizoen, Robert Mühren.

De 0-2 kwam op naam van Jong Utrecht-verdediger Raymond Huizing, die een eigen doelpunt maakte. In de slotminuten bracht de thuisploeg de spanning nog enigszins terug met de aansluitingstreffer van Tim Pieters, maar een minuut later scoorde Issa Kallon in een leeg doel na een voorzet van Mühren.

Het Cambuur van trainer Henk de Jong verspeelde afgelopen vrijdag nog twee punten in het duel met middenmoter Jong Ajax (1-1) - ook toen was Mühren trefzeker - en heeft nu vier punten voorsprong op nummer twee De Graafschap.

Minst gepasseerde defensie wint

Eerder op maandagavond boekte Go Ahead Eagles een 3-0 zege in Alkmaar op Jong AZ. De ploeg van trainer Kees van Wonderen kreeg voor de zeventiende keer dit seizoen geen doelpunt tegen en beschikt over de minst gepasseerde verdediging in de eerste divisie (achttien tegengoals).

Jeroen Veldmate maakte uit een strafschop 0-1. Ook Giannis-Fivos Botos en Sam Beukema scoorden.