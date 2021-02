Ronaldo kopt Juventus langs Crotone en heeft nu tegen hele Serie A gescoord

Juventus heeft na een week met twee nederlagen een eenvoudige zege in de Serie A geboekt op Crotone: 3-0. De ploeg van trainer Andrea Pirlo is daardoor gestegen naar de derde plek in de Serie A, met acht punten achterstand op koploper Internazionale.

Afgelopen week verloor Juventus in de competitie met 1-0 van Napoli en uit in de Champions League met 2-1 van FC Porto, maar tegen hekkensluiter Crotono hoefde de Oude Dame zich niet bovenmatig in te spannen.

In de eerste helft was er na ruim een half uur een kans voor Matthijs de Ligt, die nog altijd wacht op zijn eerste goal dit seizoen, maar hij schoot met links naast. De ruststand was vervolgens 2-0 dankzij Cristiano Ronaldo, die in de 38ste minuut en in de blessuretijd trefzeker was met krachtige kopballen.

Ronaldo scoort tegen hele Serie A

Door zijn goals tegen Crotone heeft Ronaldo, die in 2018 bij Juventus in dienst trad, nu al tegen alle 19 andere clubs in de Serie A gescoord. Tegen Juventus scoorde Ronaldo ook al eens, als speler van Real Madrid.

In de tweede helft was Crotone, met Ajax-huurling Lisandro Magallán in de defensie, niet bij machte om er nog een wedstrijd van te maken. Weston McKennie maakte er nog 3-0 van voor Juventus.