Van der Poel direct terug naar Nederland, wellicht door naar Omloop

Kort nadat zijn ploeg zich terug heeft moeten trekken uit de Ronde van de Emiraten, is Mathieu van der Poel op het vliegtuig gestapt voor de terugreis naar Nederland. De 26-jarige renner arriveert dinsdagochtend in Amsterdam, waardoor hij mogelijk komend weekend van start kan gaan in Omloop het Nieuwsblad.

De Alpecin-Fenix-ploeg stapte uit de UAE-Tour omdat een staflid positief was getest op het coronavirus. Van der Poel had geen direct contact gehad met het staflid en hoefde zodoende niet in quarantaine. Hij werd bovendien zowel zondag als maandag, kort voor vertrek naar Nederland, negatief getest.

Samen met een viertal ploeggenoten en drie stafleden vertrok Van der Poel maandagavond uit Abu Dhabi. Renners Jonas Rickaert en Gianni Vermeersch bleven achter, omdat ze wel in contact zijn geweest met het besmette staflid.

Zege na massasprint

Of Van der Poels snelle terugkeer betekent dat hij zaterdag meedoet aan Omloop het Nieuwsblad is nog niet duidelijk. De Omloop geldt als de openingswedstrijd van het klassieke wielervoorjaar. De organisatie van De Omloop heeft al laten weten Van der Poel met open armen te zullen ontvangen.

Afgelopen weekend schreef Van der Poel nog de eerste etappe in de Ronde van de Emiraten op zijn naam, door in de sprint onder meer af te rekenen met David Dekker.