Loonoffer leidt tot onrust bij Feyenoord: 'Er is een bommetje gebarsten'

Feyenoord in financiële problemen; loonoffer leidt tot onrust in spelersgroep

"Intern heeft het personeel al vrije dagen en bonussen moeten opgeven", vertelt Feyenoord-volger Arman Avsaroglu. "Bovendien komt Feyenoord over een paar weken met een campagne waarin aan de fans wordt gevraagd het geld van hun seizoenkaart niet terug te vragen, hoewel ze geen wedstrijd hebben gezien. Dan is dat moeilijk te rijmen als de club niet ook aan de eigen spelers om een offer heeft gevraagd."

Vorig jaar ging de Feyenoord-selectie al eens akkoord met een salarisverlaging. Die afspraak verliep op 31 december. De nieuwe problemen zijn ontstaan doordat Feyenoord ervan uit was gegaan dat er vanaf januari weer in volle stadions kon worden gespeeld. Maar door de coronamaatregelen is dat nog altijd niet mogelijk. Per thuiswedstrijd lopen de Rotterdammers daardoor 900.000 euro mis en het einde van die situatie is nog niet in zicht.

Kan Feyenoord een dergelijke eenzijdige maatregel zomaar nemen? "Juridisch gezien is dat maar zeer de vraag", stelt Roberto Branco Martins, advocaat en docent Arbeid en Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Bij spelersvakbond VVCS is de maatregel eveneens slecht gevallen en ook onder spelersmakelaars is onrust ontstaan.

Het loonoffer dat Feyenoord aan de staf en spelersgroep heeft gevraagd, heeft tot grote beroering geleid. De spelers staan niet te juichen over een nieuwe salarisverlaging, die volgens de club nodig is vanwege de financiële problemen.

Volgens advocaat Branco Martins moet de club wel van heel goede huize komen om maatregel door te voeren. "Het is een eenzijdige wijziging in een arbeidsovereenkomst, op grond van salaris. En dat is het eigenlijk het belangrijkste dat in zo'n overeenkomst is opgenomen."

Volgens Branco Martins gaat het om de vraag hoe zwaarwichtig het belang van de werkgever is. "Een dreigend faillissement kan zo'n zwaarwichtig belang zijn. Maar dat moet je dan echt hard maken. In de jurisprudentie komt het weinig voor dat een werkgever een dusdanig zwaarwichtig belang kan aantonen dat hij een eenzijdige wijziging kan doorvoeren als het gaat om salarisverlaging."

In de spelersgroep is de vraag om een loonoffer in ieder geval niet lekker gevallen, aldus Avsaroglu. "Ook omdat de spelers zien dat het bij concurrenten zoals Ajax niet speelt. Dat betekent dat er wel een bommetje is gebarsten."

Gesprek

Maandag was er een gesprek tussen trainer Dick Advocaat en de spelers, waarbij volgens Avsaroglu de kou uit de lucht moest worden gehaald. De Feyenoord-trainer zelf was er zondag, na het 2-2 gelijkspel tegen FC Twente, helder over: "We gaan erover praten en vragen of het een probleem is bij de groep. Het moet opgelost worden, linksom of rechtsom."

Ook het huren van de Argentijnse spits Lucas Pratto in de winterstop, ondanks de financiële problemen, heeft intern tot vragen geleid. "De uitleg van Feyenoord is dat ze dringend een spits nodig hadden", vertelt Avsaroglu. "Pratto is gekomen voor een fiks salaris, maar speelt bijna niet en lijkt wel al afgeschreven. Het is wrang dat er ondanks zijn komst nu wel ineens om een loonoffer wordt gevraagd."