Healthy Ageing Tour gaat aangepast door, streep door Olympia's Tour

De Healthy Ageing Tour voor elite-vrouwen gaat dit jaar in aangepaste vorm door als driedaagse wedstrijd. De etappekoers, vorig jaar afgelast vanwege de coronacrisis, wordt van 10 tot en met 12 maart verreden.

De etappes vinden plaats op gesloten omlopen, zonder publiek. Alle toegelaten personen moeten een coronatest ondergaan. De wedstrijd kan doorgaan omdat de Healthy Ageing Tour het predicaat topsportwedstrijd heeft.

De eerste etappe wordt op het TT-circuit in Assen verreden, de individuele tijdrit op dag twee vindt plaats bij de Marnewaard-kazerne in het Groningse Lauwersoog en de slotetappe gaat over een parcours rond de VAM-berg in het Drentse Wijster.

Het deelnemersveld bestaat alleen uit profrensters, met UCI World Tour Teams, UCI Continental Teams en twee nationale selecties. Amateurploegen zijn dit jaar niet welkom.

Streep door Olympia's Tour

Er gaat wel een streep door Olympia's Tour, die samen met de Healthy Ageing Tour zou worden verreden. De organisatie van de oudste etappekoers van Nederland hoopte de vierdaagse wedstrijd voor semiprofs en amateurs eveneens in maart te laten verrijden, maar onder de huidige coronamaatregelen is dat niet mogelijk.

Vorig jaar ging Olympia's Tour ook al niet door. Het is de bedoeling dat de volgende editie in het voorjaar van 2022 wordt verreden.