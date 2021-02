Leden gedragsunit RIVM: coronabeleid biedt burger te weinig perspectief

Mensen lijken steeds meer moeite te hebben om de coronamaatregelen na te leven. Dat komt niet alleen doordat de coronacrisis lang duurt, maar ook doordat het kabinetsbeleid burgers te weinig perspectief biedt. Dat zeggen onafhankelijke leden van de Corona Gedragsunit van het RIVM.

Die Corona Gedragsunit bestaat uit vijftien hoogleraren die de gedragswetenschappers van het RIVM kunnen adviseren. Aanstaande vrijdag komen zij met nieuwe cijfers over het gedrag van Nederlanders in coronatijd en het draagvlak voor de maatregelen.

Het draagvlak voor het coronabeleid van het kabinet is altijd relatief hoog geweest. Julia van Weert, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de gedragsunit, zei maandag in het NOS Radio 1 Journaal te verwachten dat dat ook zo blijft. "Er zit alleen een discrepantie: mensen staan achter het beleid, maar het naleven van de maatregelen vinden ze steeds lastiger."

Hoogleraar gezondheidspsychologie Andrea Evers van de Universiteit Leiden herkent dat beeld. "Van mensen die eerder heel rechtlijnig waren en de schouders eronder zetten, hoor je nu ineens andere verhalen."

Discussie en protest

Dat heeft volgens haar uiteenlopende oorzaken. Zo neemt de onvoorspelbaarheid en oncontroleerbaarheid van de situatie niet af maar toe, mede door de Britse variant van het virus. Vrijheidsbeperkende maatregelen zoals de avondklok kunnen mensen emotioneel maken. "Er is ook discussie en protest over die maatregel. Daarnaast gaf de haperende vaccinatiestrategie mensen weinig vertrouwen in de overheid. Dat alles doet de naleving van het beleid geen goed."

Een complicerende factor zijn de komende Tweede Kamerverkiezingen. "In deze periode weten mensen dat ze partijen misschien niet helemaal kunnen vertrouwen vanwege hun politieke kleur, te optimistische verkiezingsbeloftes en de wil zich te onderscheiden en vooral te scoren."

Al met al is het volgens Evers "een ingewikkelde situatie om goed beleid voor te maken. Je wil het verhaal goed vertellen en iedereen daarin meenemen."