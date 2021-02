Helft minder NOW-steun eredivisieclubs dan vorige periode: 11 miljoen

Ajax ontving in de derde periode het hoogste voorschot van alle eredivisieclubs: 2.893.161 euro. Feyenoord kreeg 1.282.677 euro, PSV 860.604 euro. In de periode daarvoor ontving PSV met 2,5 miljoen het hoogste voorschot. Ajax betaalde het ontvangen voorschot destijds terug, omdat het vanwege uitgaande transfers toch geen aanspraak maakte op het bedrag.

De NOW-regeling is een tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Bedrijven kunnen middels deze regeling bij ten minste twintig procent omzetverlies een tegemoetkoming van de overheid krijgen om hun personeel door te betalen. De clubs in het betaald voetbal kunnen ook gebruikmaken van de regeling.

Het toegekende bedrag is bijna de helft minder dan de 20 miljoen euro aan voorlopig voorschot die de eredivisieclubs in de tweede NOW-periode (juni tot en met september 2020) kregen. In de eerste periode (maart, april, mei) betrof het een bedrag van 25 miljoen . Een van de redenen daarvoor kan zijn dat de tegemoetkoming van maximaal 90 procent naar maximaal 80 procent van de loonkosten is gegaan.

Clubs uit de Keuken Kampioen Divisie ontvingen in de derde NOW-periode gezamenlijk zo'n 2 miljoen euro, flink minder dan de ruim 4,5 miljoen euro die de eerstedivisieclubs in de tweede NOW-periode ontvingen. In de eerste periode ging dat om 5 miljoen.

Het hoogste voorschot deze periode ging naar NAC Breda (386.883 euro), gevolgd door NEC (249.546) en De Graafschap (235.860).

Clubs uit het betaald voetbal krijgen tijdens de coronacrisis financiële ondersteuning van de overheid, maar tegelijkertijd trekken die clubs nieuwe spelers aan. En die spelers kosten soms veel geld, zowel wat betreft transfersom als salaris. Hoe kan dat? Die vraag beantwoorden we in onderstaande video, die we publiceerden toen de toegekende voorschotten van NOW 3 nog niet bekend waren.