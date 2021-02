EU-sancties tegen vier hooggeplaatste Russen om vastzetten Navalny

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken zijn overeengekomen om sancties op te leggen aan vier Russische hoge ambtenaren. De vier staan dicht bij president Poetin. De sancties zijn vooral een symbolische reactie op het vastzetten van oppositieleider Aleksej Navalny.

Hij werd begin deze maand veroordeeld tot 3,5 jaar strafkamp. Navalny ging in hoger beroep, maar een rechtbank in Moskou wees dat beroep af. Zijn voorarrest is van de straf afgetrokken en daarnaast is de straf met zes weken bekort. Dat betekent dat Navalny ruim 2,5 jaar in een strafkamp moet zitten.

De sancties houden onder meer een reisverbod voor de EU in, ook worden banktegoeden bevroren. De overeenkomst wordt naar alle waarschijnlijkheid begin maart formeel goedgekeurd door de EU. Frankrijk, Duitsland, Polen en de Baltische staten hadden de EU-lidstaten opgeroepen om Poetin de boodschap te sturen dat debatten en protesten in Rusland gevoerd moeten kunnen worden.

Vergiftiging

Navalny werd vorige maand in Moskou gearresteerd nadat hij vanuit Duitsland naar Rusland was gevlogen. Hij verbleef in Duitsland waar hij herstelde van een vergiftiging die hem bijna zijn leven kostte. Zijn arrestatie leidde tot een golf van protesten in Rusland.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas zei dat het besluit tot de sancties snel genomen was. Hij ging verder niet in op details. "De relatie met Rusland staat zeker op een laag pitje, er zijn geen andere woorden voor", zei hij.

Navalny wilde sancties voor oligarchen

Het aanpakken van de vier ambtenaren is niet waar Navalny zelf op hoopte. Hij sprak eind november met Europarlementariërs en riep Brussel op om sancties af te kondigen tegen steenrijke Russische oligarchen. Als zij hun luxe jachten niet meer kunnen aanleggen in de havens van Monaco en Barcelona, zullen zij druk op Poetin uitoefenen om de koers te wijzigen, zo redeneert Navalny.

NOS op 3 maakte eerder deze video over Navalny: