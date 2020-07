Wulp in Overijssel oudste in Europa, ontdekker ringde hem in 1988

Daarmee is hij de oudste wulp van Europa. In 2017 werd de recordleeftijd van een wulp van 31 jaar en 10 maanden vastgelegd. Weidevogelonderzoekers, onder meer in Polen, Finland en Engeland, houden sinds 1970 een lijst bij van de oudste exemplaren per soort en werken samen om data te verzamelen.

Gerritsen werkt voornamelijk in de gemeente Staphorst. "Vorig jaar was ik iets buiten mijn normale werkgebied, toen ik deze wulp tegenkwam, met vrouwtje en kuiken. Het lukte toen niet om zijn ringnummer te achterhalen, maar ik had al wel een vermoeden dat het er één van mij was."

"Dit is natuurlijk heel erg bijzonder. Voor mij is het extra leuk omdat ik al heel lang met dit onderzoek bezig ben en deze vogel toen zelf heb geringd", zegt een opgetogen Gerritsen, inmiddels 65 jaar oud. "Ik ben in 1986 begonnen met ringen. Het is dus een van de eerste wulpenkuikens die ik in handen heb gehad."

De oudste wulp van Europa, voor zover bekend, broedt in het Overijsselse Dalfserveld. Weidevogelbeschermer Gerrit Gerritsen ontdekte dat hij dit mannetje in 1988 als kuiken heeft geringd.

De wulp is een kust- en weidevogel met lange poten en een lange snavel. Er broeden elk jaar ruim 4000 wulpenpaartjes in ons land, een halvering vergeleken met zo'n 30 jaar geleden. Na het broedseizoen vliegen de vogels naar Spanje, Frankrijk en Portugal en ook naar Engeland. In de winter komen veel wulpen uit Oost-Europa overwinteren in Nederland, zo'n 200.000 stuks.

"Ik heb meerdere wulpen van 20 jaar gezien", vertelt Gerritsen, die de afgelopen decennia zo'n 500 wulpenkuikens heeft geringd. "De gemiddelde leeftijd van alle geringde wulpen is slechts vijf jaar. Ook een kuiken dat ik vandaag ring en dat morgen door een vos wordt opgegeten telt daarin mee. Dat trekt het gemiddelde dramatisch omlaag."

De grote vogel staat op de Rode Lijst van bedreigde Nederlandse broedvogels van de overheid. Om aandacht te vragen voor de problemen van de soort, werd de wulp vorig jaar uitgeroepen tot 'Vogel van het jaar'.

Nieuwe informatie

De ontdekking levert nieuwe informatie op over de bedreigde broedvogel. "Van oude wulpen was al bekend dat ze blijven terugkeren naar dezelfde broedplek. De plek waar ik deze wulp aantrof was 7 kilometer van de plek waar hij ooit uit z'n ei kwam. Hierdoor weten we nu ook dat jonge wulpen meestal binnen enkele kilometers van hun geboorteplek gaan broeden", zegt Gerritsen. "De vogels blijven dus trouw aan hun geboortegrond. Dat is leuk om te weten, want het gaat slecht met de wulp. En als wij ze goed kunnen beschermen, keren ze in hun eigen omgeving terug."

Het vrouwtje van deze oudste wulp was niet geringd. "Het zou natuurlijk mooi zijn als ik over haar ook wat kon vertellen", zegt Gerritsen. "In principe zijn wulpen monogaam, maar gezien zijn leeftijd weet ik zeker dat deze heer wel een paar dames heeft versleten."