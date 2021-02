Zon overdag nauwelijks zichtbaar door Saharastof

Op veel plekken in Nederland was vandaag een fletse en zwakke zon te zien. De wazige zon werd veroorzaakt door een grote hoeveelheid Saharastof in de atmosfeer.

Weerman Gerrit Hiemstra vertelt waar dit weerfenomeen vandaan komt. "Het is al een paar dagen zeer zacht en dat komt door de aanvoer van relatief warme lucht uit het Middellandse Zeegebied en Noord-Afrika. In de Sahara zijn zandstormen geweest en daarbij komt veel fijn stof in de lucht terecht. Dat stof blijft lange tijd zweven. Nu de lucht vanuit het zuiden naar ons toe stroomt komt ook het Saharastof mee."

Roodkleurige zonsopgang

Het woestijnstof zorgde vanochtend al voor een spectaculaire roodkleurige zonsopgang. Die rode kleur wordt veroorzaakt doordat het licht sterk wordt verstrooid als er stof in de lucht zit, zegt Hiemstra. "De rode kleuren worden minder verstrooid dan de blauwe en violette kleuren. Daardoor blijft het rode licht over en kleurt de eventueel aanwezige bewolking mooi rood."