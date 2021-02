Nederland lonkt naar Super WK wielrennen in 2027

Nederland staat op het punt zich bij de internationale wielerunie UCI kandidaat te stellen voor het zogeheten Super WK van 2027. Dat is een nieuw evenement op de kalender dat eens in de vier jaar wordt gehouden en waarin wordt gestreden om dertien wereldtitels in vrijwel alle disciplines van de wielersport: het wegwielrennen, baanwielrennen, parawielrennen, mountainbiken en BMX.

De eerste editie van het Super WK zal in augustus 2023 worden gehouden in Glasgow, dat het toernooi twee jaar geleden toegewezen heeft gekregen. Het toernooi, dat twee weken in beslag zal nemen, bestaat verder uit minder bekende disciplines als urban cycling, kunstfietsen, fietsbal en gran fondo, een wedstrijd voor wielrenners die niet over een wedstrijdlicentie beschikken.

De UCI wil met het toernooi het wedstrijdfietsen in de breedste zin van het woord in de schijnwerpers zetten. Het samenbrengen van verschillende disciplines moet fans de gelegenheid bieden meerdere WK's tegelijk te volgen. De kandidaatstelling voor het evenement op Nederlandse bodem is een initiatief van de Nederlandse wielerunie KNWU, nationaal topsportcentrum Papendal en sportmarketingbureau TIG Sports.