Nieuws over mogelijke rentree Sneijder ook in Mexico niet onopgemerkt

Het nieuws over een mogelijke rentree op de velden van recordinternational Wesley Sneijder gaat de wereld over. De Utrechter kan zich nu ook verheugen op serieuze interesse uit Mexico.

Eigenaar Diego Bartolotta van de gevallen topclub Veracruz zoekt een paar gevestigde namen om een herstart in de Mexicaanse competitie vorm te geven, waarbij Sneijder hoog op zijn verlanglijst staat.

De 36-jarige middenvelder speelde al ruim anderhalf jaar geen officiële wedstrijd meer, maar liet onlangs weten een rentree serieus te overwegen. Eind van de maand meldt hij zich op het trainingsveld bij de Utrechtse hoofdklasser DHSC.

Uitnodiging

De clubloze Djibril Cissé (ex-Liverpool) kan ook op een uitnodiging rekenen, liet Barlotta aan ESPN weten: "Mochten ze weer willen voetballen, dan zijn ze hier welkom."

Sneijder had twee weken geleden ook al contact met FC Utrecht over een eventuele comeback in de eredivisie.