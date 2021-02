Tienduizend fans in stadions: in Engeland kan het mogelijk vanaf half mei weer

Het is de bedoeling dat vanaf medio mei de stadions in Engeland weer gevuld worden met maximaal tienduizend supporters. Dat staat volgens de BBC in de routekaart die de Engelse premier Johnson vanavond gaat presenteren om het land grotendeels te verlossen van de coronamaatregelen.

Sinds 4 januari zit Engeland in een lockdown. Of de beoogde versoepelingen ook daadwerkelijk allemaal doorgevoerd kunnen worden, hangt volgens de regering wel af van het aantal gevaccineerden, het aantal besmettingen en het eventueel opduiken van nieuwe virusvarianten.

Maar, zegt Johnson: "De tourniquets van onze stadions zullen weer gaan draaien."

Dat zou betekenen dat met ingang van mei onder meer in de Premier League maximaal tienduizend fans voetbalwedstrijden mogen bezoeken.

Begin december waren er voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus in Engeland in het voorjaar van 2020 weer fans welkom bij sportwedstrijden. Zo was er publiek aanwezig bij de eerste dag van het WK darts en bij Premier League-wedstrijden. Niet lang daarna gingen de stadiondeuren in Londen weer dicht, waarna ook fans in de rest van het land geen sportwedstrijden meer mochten bezoeken.

In Engeland hebben, net als in Nederland, ook de amateur-sportverenigingen hun deuren moeten sluiten. Het is de bedoeling dat op 29 maart recreatiesporten die in de buitenlucht plaatsvinden, zoals voetbal, golf en tennis, weer van start gaan. Sportscholen en zwembaden zullen als alles volgens plan verloopt op 12 april weer worden geopend.