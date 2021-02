Grote Schotse studie: één prik voorkomt veel ziekenhuisopnames

Ruim een kwart van alle Britten heeft minimaal een prik gehad. Iedereen boven de 70 jaar oud heeft een vaccinatie aangeboden gekregen. Alleen in landen als Israël en de Verenigde Arabische Emiraten zijn verhoudingsgewijs meer inwoners ingeënt tegen het virus. Ter vergelijking: in Nederland heeft 4,5 procent van de bevolking een eerste prik gekregen.

Epidemioloog Frits Rosendaal (LUMC) is niet betrokken bij de studie, maar deelt het optimisme. "Deze resultaten zijn precies waar we op hoopten. Het betekent dat inenten zowel enorme verlichting voor de ziekenhuizen als verlichting van ernstige ziekte door covid-19 levert. Dit laat zien dat vaccineren echt de weg uit deze crisis is."

Het onderzoeksteam meldt dat ingeënte 80+'ers 81 procent minder kans hebben op een aan corona gerelateerde ziekenhuisopname. Dat percentage geldt vanaf vier weken na de eerste prik en is het gemiddelde van de twee vaccins waarmee in Schotland wordt geprikt.

De volledige resultaten van het onderzoek worden later bekendgemaakt. Daarin zal ook te lezen zijn wat het effect is van de tweede dosis, en wat vaccineren voor invloed heeft op het sterftecijfer.

Afgelopen weekend stelde de Financial Times al een vaccinatie-effect vast in het Verenigd Koninkrijk. Dat effect is volgens de krant te zien in de ziekenhuisopnames en het aantal coronadoden. Die aantallen dalen over de hele linie van de bevolking, maar de grootste afname is zichtbaar onder mensen ouder dan 80 jaar.

Op het aantal vastgestelde besmettingen lijkt het effect een stuk minder groot volgens de krant. "Inenting lijkt meer succes te hebben op het beperken van het aantal gevallen waarin men ernstig ziek wordt dan dat het de verspreiding van symptomatische besmettingen stopt", concludeert de auteur.

'Niet te snel versoepelen'

Epidemioloog Rosendaal hoopt dat premier Johnson terughoudend blijft met versoepelingen. Ondanks het positieve vaccinatienieuws is de situatie volgens hem nog te broos voor een snel einde aan de lockdown. Vooral omdat inenten vooralsnog weinig impact lijkt te hebben op de verspreiding van het virus.

"De gemiddelde leeftijd van coronapatiënten op de IC's is in Nederland zo'n 64 jaar. Dat betekent dat ongeveer de helft van de mensen jonger is en die zijn nog niet ingeënt, zowel niet in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk. Dus je wilt niet dat de jongere mensen ziek worden en toch weer de druk op de zorg verhogen."