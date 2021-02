Bende stal 300 e-bikes, zeven verdachten opgepakt

Met behulp van een lokfiets heeft de politie zeven verdachten opgepakt die bijna 300 elektrische fietsen zouden hebben gestolen. De verdachten waren bijna in heel Nederland actief.

Een gestolen fiets kreeg in korte tijd een make-over en werd dan doorverkocht. Om die reden zijn lang niet alle gestolen fietsen teruggevonden. De fietsen waarvan de eigenaar nog wel te herleiden was, zijn teruggeven.

Lokfiets

Het politieonderzoek begon toen er op de Veluwe opvallend veel fietsen werden gestolen. De politie plaatste een lokfiets op station Ermelo en volgde een man die de fiets nog geen twee uur later in een busje laadde. Hij reed naar een pand waar van alles voorhanden was om gestolen fietsen van nieuwe framenummers en andere accu's te voorzien. In het pand werden meer gestolen fietsen aangetroffen.

De 33-jarige man uit Ermelo werd gearresteerd. Door zijn telefoongegevens kwam de politie twee andere fietsendieven uit Nijmegen en Arnhem op het spoor. Nader onderzoek leidde naar honderden aangiftes verspreid over het land. Nog eens vier mannen werden opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie ook contant geld, een vuurwapen en drugs in beslag.