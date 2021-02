Horeca is wachten op heropening zat en stapt naar de rechter

De horecasector eist dat cafés en restaurants zo snel mogelijk weer open mogen. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) stapt naar de rechter en wil ook alle schade van de gedwongen horecasluiting vergoed krijgen.

In een persbericht zegt KHN het onverteerbaar te vinden dat de sector opnieuw achteraan moet sluiten. Vooral een interview met minister De Jonge afgelopen weekend in De Telegraaf wekt veel woede en onbegrip op.

Daarin stelde De Jonge onder meer dat de epidemiologische ruimte die er te verdelen is verdwijnt met de heropening van de horeca. Ook gaf hij aan de komende tijd weinig mogelijkheden te zien voor heropening van de sector.

'Diep teleurgesteld'

Via een bodemprocedure wil de horecabranche nu inzage krijgen in het onderzoek waarop het kabinet zich baseert dat er geen versoepelingen voor het midden- en kleinbedrijf - waaronder ook de horeca - mogelijk zijn. Op die manier wil KHN ook duidelijk krijgen welke gronden er aan de besluiten ten grondslag liggen en wie daarvoor verantwoordelijk zijn.

"We zijn diep teleurgesteld in dit kabinet", zegt KHN-voorzitter Willemsen. "We hebben tot op het laatst geprobeerd om in overleg tot een andere kijk en strategie te komen door te kijken wat er wél kan in plaats van alles hermetisch op slot te houden. Ondertussen gaat de horeca naar de kloten."

Het is niet de eerste keer dat de branche naar de rechter stapt om heropening af te dwingen. Vorig jaar gebeurde dat ook al, toen leverde dat niets op.