Pauw blijft langer bondscoach Ierse voetbalvrouwen: 'Zijn nog niet klaar'

Vera Pauw heeft opnieuw haar contract verlengd als bondscoach van de Ierse voetbalvrouwen. Pauw tekende in augustus al bij tot en met het Europees kampioenschap van 2022 en zal Ierland nu ook in de kwalificatieduels voor het WK van 2023 coachen. De eindronde van het WK 2023 wordt gespeeld in Australië en Nieuw-Zeeland.

"We hebben allemaal het gevoel dat we nog niet klaar zijn met elkaar", aldus Pauw, die de ploeg sinds het najaar van 2019 onder haar hoede heeft. "We gaan iedere wedstrijd beter spelen, al was het nog niet genoeg om ons te kwalificeren voor het EK. Maar er waren niet veel gesprekken nodig om tot contractverlenging te komen."

Grondlegster

De 58-jarige Pauw geldt in Nederland als een van de grondleggers van het vrouwenvoetbal. Ze kwam als speelster bijna negentig keer in actie voor Oranje en was tussen 2004 en 2010 bondscoach. Op het EK van 2009 reikte Pauw met het Nederlands elftal tot de halve finales.