'Toetsenbordenheld' vindt advocaat, maar Openbaar Ministerie ziet terrorist in bedreiger

Hij snapt dat zijn online teksten verschrikkelijk overkomen, maar bestrijdt een slecht mens te zijn. Een 40-jarige man uit Dordrecht moest vandaag voor de rechter verschijnen, onder meer omdat hij politici en politieagenten bedreigde op sociale media. Hij zit daarvoor sinds december vast op de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught.

De man postte zoveel bedreigingen dat zijn gedrag opviel bij internetgigant Google. Hij deed dat veelvuldig in reacties onder filmpjes op YouTube. Het bedrijf monitort via algoritmes strafbare uitingen. Google waarschuwde vervolgens de CIA en via Interpol werd de Nederlandse politie gealarmeerd. De man wordt verdacht van terrorisme en opruiing.

Vanochtend was de eerste zitting in de zaak in de extra beveiligde zaal van de rechtbank in Rotterdam. De Dordtenaar was aanwezig via een videoverbinding vanuit de gevangenis. Volgens zijn advocaat Pauline Ros moet de man niet als een terrorist gezien worden, maar als een zogenoemde "toetsenbordenheld". Ze beschrijft hem als een man met gewone hobby's. "Hij wilde op YouTube alleen een andere kant van een verhaal laten horen."

'Pak je buurtagent'

Hij schreef op het videoplatform zaken als "ik ga voor een hoger aantal doden dan Anders Breivik" en "wanneer gaan we politici vermoorden, ik ben er klaar voor". Ook vonden rechercheurs in zijn WhatsApp-gesprekken bedreigingen aan het adres van agenten en hun families.

Zijn advocaat wees erop dat reacties op YouTube anders worden ervaren dan wanneer zoiets face-to-face tegen iemand gezegd zou worden. "Er wordt van alles door iedereen gezegd. Ook vaker van dit soort dingen". Ze vroeg zich daarom af waarom haar cliënt daarop zo hard wordt aangepakt. Volgens Ros zet het OM een beperkt beeld neer door allerlei uitspraken "uit de context" te trekken.

Doorgeladen pistool

Officier van justitie Kroon gaat niet mee in het pleidooi van de advocaat. Hij wijst erop dat de verdachte bij zijn arrestatie een half doorgeladen pistool in zijn broekband droeg. Bovendien wekte hij de suggestie naar zijn pistool te willen grijpen. "U mag blij zijn dat niemand een gaatje in uw voorhoofd heeft geschoten", zei Kroon vandaag in de zitting.

Bovendien werd bij een huiszoeking ook een harde schijf gevonden met daarop allerlei rechtsextremistisch materiaal, bestaande uit 33.000 afbeeldingen en 1500 video's. Het ging onder meer om een documentaire van Anders Breivik en verschillende documentaires over Adolf Hitler en beelden van de aanslagen in Christchurch.

In zijn verweer gaf de Dordtenaar aan dat het heel slecht met hem ging. Hij was zijn baan kwijtgeraakt bij een volgens hem crimineel bedrijf. Toen zijn hond ook nog eens doodging, werd het hem te veel. Zijn wapen zou hij dragen uit zelfbescherming tegen zijn vorige werkgever.

De zaak wordt in juni inhoudelijk behandeld.