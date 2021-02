Meer meldingen over volle treinen, epidemiologen maken zich zorgen

Reizigersvereniging Rover, die een meldpunt over drukke treinen heeft, ontving de laatste weken tientallen meldingen over drukke treinen. "Het is wel opvallend, aangezien ons meldpunt sinds de coronamaatregelen ingingen, stillag. De foto's die we nu zien, liegen er ook niet om", zegt een woordvoerder. Daarom roept Rover de NS op om meer touringcars in te zetten.

In de eerste lockdown, in maart vorig jaar, begon de NS met een nieuwe basisdienstregeling, waardoor er veel minder treinen reden. Ook mochten reizigers van sommige zitplaatsen in de trein geen gebruik maken zodat ze afstand konden houden van elkaar. Vanaf juli vorig jaar zijn die maatregelen weer ingetrokken en hoeft er geen afstand meer te worden gehouden in de voertuigen vanwege de mondkapjesplicht.

In een drukke trein zit je vrij dicht op elkaar, een langere duur, met weinig ventilatie: de kans dat je dan de lucht van iemand inademt is best groot en ook een hoog risico.

Volgens hem heeft dat allemaal te maken met de transmissie van het coronavirus: om een besmetting te vermijden, moet je voorkomen dat je lucht van iemand anders inademt. Daarbij helpt afstand houden, en ook mondmaskers. Maar in een trein lukt afstand houden soms niet. "Dan zit je vrij dicht op elkaar, voor een lange tijd, met weinig ventilatie: de kans dat je dan de lucht van iemand inademt is best groot en vormt dus ook een hoog risico."

"De trein is net zo afgesloten als een binnenruimte. Het waait daar bijna niet. Niemand heeft beweerd dat mondkapjes een grote veiligheid geven", zegt epidemioloog Rosendaal. "De kans dat je met een besmettelijk iemand in aanraking komt, is groot in een drukke trein waar geen afstand wordt gehouden", zegt epidemioloog Amrish Baidjoe.

Het aantal treinreizigers bij NS is toegenomen in vergelijking met vorig jaar. Vorig jaar zakte het reizigersaantal, vergeleken met de jaren voor de pandemie, onder de 10 procent, nu ligt het rond de 25 procent.

Hoeveel besmettingen er in het openbaar vervoer plaatsvinden, is niet bekend. Het RIVM vraagt deze gegevens niet op bij de GGD. "Het is praktisch onhaalbaar om erachter te komen of iemand in het openbaar vervoer besmet is geraakt.

Als de GGD voor het bron- en contactonderzoek aan jou vraagt waar je besmet kan zijn geraakt, zal je niet snel de trein of de supermarkt noemen", zegt een woordvoerder. De GGD laat weten dat de besmettingen in het openbaar vervoer regionaal geanalyseerd wordt, dus dat er geen landelijk overzicht beschikbaar is.

Eerste klas voor iedereen opengooien

Epidemiologen Baidjoe en Rosendaal vinden het feit dat de treinen drukker lijken te worden, zorgelijk. "Je wil in een pandemie dat de treinen zo leeg mogelijk zijn, dat alleen mensen reizen die moeten reizen", zegt Rosendaal. "De mensen die moeten reizen, moeten zo ver mogelijk uit elkaar kunnen zitten. Dus dat betekent dat sommige stoelen weer afgeplakt moeten worden, de eerste klas voor iedereen moet worden opengegooid en er langere treinen moeten worden ingezet."

De NS gaat niet preventief langere treinen inzetten, zegt een woordvoerder. "Dan geef je ook een gek signaal af. Je wil juist dat mensen alleen voor een noodzakelijke reis de trein gebruiken."