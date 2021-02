Danceduo Daft Punk stopt na 28 jaar

De twee staan tegenover elkaar en lopen vervolgens uit elkaar terwijl een onheilspellende wind klinkt. Er wordt geen woord uitgewisseld en op een gegeven moment laat de man in de gouden helm een timer aflopen op de rug van de man met de zilveren helm. Die laatste loopt weg en na een minuut ontploft hij. Muziek zwelt aan en de man in de gouden helm loopt de zonsondergang tegemoet. De video eindigt met de jaartallen 1993-2021, de jaren dat de twee actief waren.

In de video die vanochtend online kwam zijn Thomas Bangalter en Guy-Manuel de Homem-Christo met hun helmen te zien. In de bijna dertig jaar dat ze actief waren, hebben ze lange tijd hun identiteit geheim weten te houden.

Het Franse danceduo Daft Punk hangt hun kenmerkende helmen aan de wilgen. De dance-act stopt er na 28 jaar mee. In een bijna acht minuten durende video kondigde het tweetal het afscheid aan. Een woordvoerder heeft het nieuws aan entertainmentblad Variety bevestigd, maar wilde verder niet uitweiden over de reden van het stoppen.

Daft Punk is bij het grote publiek bekend van de hit Around the World van het debuutalbum Homework uit 1997. Daarna kwamen andere hits als Da Funk uit 2001, en scoorden ze ook met One More Time en Harder, Better, Faster, Stronger.

Voor het nummer Get Lucky uit 2013, dat het tweetal onder meer met Pharrell Williams maakte won het twee Grammy Awards.

Bekijk en beluister Around the World hier: