Veel pollen in de lucht: hoe onderscheid je hooikoortsklachten van corona?

Hooikoorts - ANP

De komende dagen wordt zonnig weer met zeer zachte temperaturen verwacht. Een cadeautje voor zonaanbidders, maar voor mensen die last hebben van hooikoorts is het geen pretje. Bovendien lijken de klachten van hooikoortspatiënten doorgaans veel op coronasymptomen. Weervrouw Willemijn Hoebert noemt dit weer "ideaal voor het ontstaan van pollen". Vooral de hazelaars en de elzen kunnen de komende dagen pollen afgeven. Volgens de website hooikoortsradar.nl zal voornamelijk de zuidelijke helft van Nederland hiermee te maken krijgt. De pollen blijven naar verwachting tot en met vrijdag in de lucht hangen. Hooikoortspatiënt vaak ervaringsdeskundig Veel klachten veroorzaakt door covid-19 en hooikoorts lijken op het eerste gezicht op elkaar. Zo is een loopneus een typische klacht voor hooikoorts, maar kan het ook een van de eerste symptomen van een coronabesmetting zijn. Hetzelfde geldt voor de hooikoortsklachten niezen en hoesten. Het RIVM adviseerde hooikoortspatiënten in deze video om vooral te letten op de periode waarin ze klachten ervaren. Als je de afgelopen jaren in eenzelfde periode klachten had door hooikoorts, dan komen de klachten waarschijnlijk ook nu door hooikoorts. Een woordvoerder van het RIVM benadrukt dat hooikoortspatiënten doorgaans hun symptomen kennen, en redelijk ervaringsdeskundig zijn. "Maar een klein beetje terughoudendheid in de eigen expertise is wel op zijn plaats." Dus bij twijfel adviseert het RIVM om alsnog een coronatest te doen.

Quote Je hebt niezen en niezen. Het klinkt hetzelfde, maar dat is het niet. Huub Savelkoul, hoogleraar immunologie

Huub Savelkoul, hoogleraar immunologie aan de Wageningen University & Research, is het er gedeeltelijk mee eens dat mensen zelf de klachten makkelijk kunnen onderscheiden. "Mensen die bijvoorbeeld elk jaar een berkenpollenallergie hebben, houden zelf het weerbericht in de gaten en herkennen die symptomen." Bovendien is niezen als hooikoortspatiënt, en niezen met een coronabesmetting verschillend, vertelt Savelkoul. "Je hebt niezen en niezen." Het klinkt hetzelfde, maar de oorzaak is anders. "Als je hooikoorts hebt, stopt het niezen als de pollen uit je neus zijn. En als je corona hebt, zal je veel langduriger niezen." Ook het verlies van reuk en smaak in beide gevallen voorkomen, maar is bij een allergie duidelijk te onderscheiden van een coronabesmetting: "Bij een allergie kan je je reuk verliezen omdat je neus verstopt zit. Maar na het gebruik van een neusspray zou je gewoon weer moeten kunnen ruiken", zegt Savelkoul. Op tijd medicijnen nemen Maar ook als hooikoortspatiënten zeker weten dat zij alleen last hebben van een allergie, is het voor de buitenwereld niet makkelijk te onderscheiden. Savelkoul: "Dan is het voor jezelf wel duidelijk, maar diegene die tegenover je zit, weet dat niet. Die denkt dan: 'dit is foute boel'." Belangrijk dus om hooikoortsklachten zoveel mogelijk te voorkomen. Enkele lezers van de website pollennieuws.nl zeggen dat het dragen van een mondkapje helpt tegen hooikoorts. Volgens Savelkoul heeft de wetenschap daar echter geen eenduidig antwoord op. Wat kan je dan wel het beste doen om de symptomen van hooikoorts te voorkomen? Volgens Savelkoul is het belangrijk dat hooikoortspatiënten hun medicijnen op de juiste manier gebruiken. "Als je weet dat je allergisch bent voor bepaalde pollen, slik dat medicijn dan alvast. En wacht niet met het nemen ervan totdat je klachten krijgt."