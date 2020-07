Klopp over gewonnen zaak City: 'Het was geen goede dag voor het voetbal'

Liverpool-manager Jürgen Klopp heeft op de persconferentie in aanloop naar het Premier League-duel Arsenal-Liverpool teleurgesteld gereageerd op het oordeel van het internationaal sporttribunaal CAS, dat besloot dat Manchester City de komende twee jaar gewoon Europees voetbal mag spelen. "Het was maandag geen goede dag voor het voetbal", aldus de Duitser.

Maar Klopp denkt hier anders over. "Ik wens niemand wat slechts toe", zegt hij. "Maar ik vind financial fair play een goed idee, het bestaat om de teams en de competities te beschermen. Het is niet aan mij om over deze uitspraak te oordelen en dat doe ik ook niet. Ik vind alleen dat we ons aan de FFP-regels moeten houden. Het bepaalt grenzen, wat goed is voor het voetbal."

Klopp vindt het enigszins opvallend dat de UEFA wordt teruggefloten door het CAS. "Als het niemand wat interesseert en de rijkste mensen kunnen doen wat ze willen, is het heel moeilijk om nog te concurreren. Je krijgt dan een soort wereldwijde Super League, waarin bepalend is wie de eigenaar van de club is."

Ook José Mourinho, de manager van Tottenham Hotspur, kreeg een vraag over dit onderwerp. Hij begreep niets van de uitspraak. "De beslissing van het CAS is schandelijk. Als je onschuldig bent dan hoor je natuurlijk niet te worden gestraft. Maar als je dat wel bent dan moet je gewoon worden geschorst. Dit is gewoon een ramp. Dit is het einde van financial fair play", zei hij.