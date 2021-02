Werkstraf van 180 uur voor drie mannen uit Den Haag om 'pedojagen'

Drie mannen uit Den Haag hebben een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden opgelegd gekregen. Ze lokten in oktober een 26-jarige man uit Almere naar een parkeerplaats door zich voor te doen als een meisje van 15. Vervolgens hebben ze hem daar beroofd, mishandeld en gefilmd.

Een van de verdachten maakte het afspraakje met de man via een chatsite. De afspraak was 's avonds laat op een parkeerplaats. Toen de man uit Almere daar aankwam, trof hij niet een tiener, maar de drie mannen aan.

Volgens het slachtoffer werd hij vervolgens aangevallen en geslagen met een stalen buis. De mannen zouden ook zijn telefoon hebben gepikt en foto's hebben gemaakt van zijn identiteitsbewijs. Volgens het slachtoffer wilden de mannen hem chanteren.

De mannen van 20 en 21 jaar verklaarden in de rechtbank dat ze de man alleen wilden ontmaskeren als pedoseksueel. Ze zouden de stalen buis hebben gebruikt omdat het slachtoffer een mes trok toen ze hem aanspraken. Verder ontkenden ze dat ze van plan waren om de man te chanteren.

Lager dan de eis

Volgens de politierechter hebben de mannen zich schuldig gemaakt aan diefstal met geweld. Bedreiging en chantage acht de rechter niet bewezen. Hoewel er WhstaApp-berichten werden gestuurd tussen de daders over geldbedragen, kan het zijn dat in de auto is besloten om de 26-jarige man niet te chanteren, stelde de rechter.

De straf valt daarom lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die was 240 uur werkstraf en 6 maanden voorwaardelijke celstraf. "Natuurlijk mag je er er iets van vinden dat een 26-jarige man een dubieuze afspraak wil maken met een 15-jarig meisje, maar je mag nooit het recht in eigen hand nemen. Wat deze drie hebben gedaan, heeft niets te maken met nobele motieven. Het is niet eerbaar, het is gewoon strafbaar", zei de officier van justitie.

De verdediging van de drie verdachten verbaasde zich over het feit dat de zaak tegen de man uit Almere is geseponeerd, schrijft Omroep West. "Waarom neem je een mes mee als je denkt dat je met een 15-jarig meisje afspreekt?", zei een van de advocaten tijdens de zitting.

'Pedojagen'

Hoewel het fenomeen 'pedojagen' al langer bestaat, is het de laatste tijd zichtbaarder in Nederland. Op Facebook trokken nieuwe groepen als 'pedohunterNL' en 'PedofielenJagersNederland', allebei in september aangemaakt, in korte tijd enkele duizenden leden. Volgens deskundigen is het fenomeen deels over komen waaien uit de Verenigde Staten.