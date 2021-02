RIVM: 4217 nieuwe besmettingen, meer dan gemiddeld

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 4217 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 484 minder dan gisteren. Het is wel iets meer dan het gemiddelde van afgelopen week, toen er per dag gemiddeld 4124 mensen positief getest werden. Het gemiddeld aantal besmettingen loopt sinds een dag of tien weer langzaam op.