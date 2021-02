Kabinet zoekt naar manieren om mensen meer lucht te geven maar staat voor 'dilemma'

Lucht en ruimte - anp

Het demissionaire kabinet zoekt naar manieren om mensen meer lucht te geven en kleine versoepelingen door te voeren, maar "de ruimte is beperkt". Dat zeggen de demissionaire ministers De Jonge en Grapperhaus na overleg met de bij de coronacrisis betrokken vakministers op het torentje. Na Cathuisoverleg gisteren bleek dat het kabinet van plan is de avondklok te verlengen om kleine stappen te kunnen zetten met bijvoorbeeld het openen van kappers of het deels openstellen van middelbare scholen. Op de maatregelen die morgen op een persconferentie worden toegelicht, willen de ministers niet vooruitlopen, maar ze zeggen "heel goed" te begrijpen dat mensen veel behoefte aan versoepelingen hebben. De Jonge erkent dat de rek "er een beetje uit" is en dat het kabinet zoekt naar wat er "weer wel kan". Volgens de demissionaire minister van Volksgezondheid begrijpt het kabinet "heel goed" dat kleine stappen mensen iets meer lucht kunnen geven, zodat we het "iets langer vol kunnen houden met elkaar". Maar volgens De Jonge staan we ook voor een "dilemma".

Quote We trekken het ons aan dat mensen zeggen; hoelang houden we dit nog vol. Demissionair minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie

De Jonge noemt het positief dat het vaccineren "op stoom" is gekomen en dat er met de "toegangstesten" een "nieuwe fase" aanbreekt. Maar aan de andere kant zijn de besmettingscijfers nog steeds zorgelijk en is er met de mutanten van het virus nog steeds angst voor een derde golf. Daarom moeten we ook "behoedzaam" zijn er is de ruimte beperkte, zegt De Jonge. Uithoudingsvermogen Ook demissionair minister Grapperhaus begrijpt "heel goed" dat sommige mensen steeds meer moeite krijgen met alle maatregelen. Het kabinet denkt daarom heel goed na over wat er (toch) nog mogelijk is. "We trekken het ons aan dat mensen zeggen; hoelang houden we dit nog vol." Grapperhaus zegt te begrijpen dat het uithoudingsvermogen van mensen op de proef wordt gesteld. "Het akelige is alleen dat we niet kunnen zeggen dat het virus en alle mutanten overwonnen zijn". Grapperhaus sprak van een soort schijf van vijf: "We hebben te maken met een pandemie, alle andere zorg, de economische situatie, de sociale gevolgen, en het handhavingspakket." Volgens de demissonair minister is het daarmee "echt heel lastig" om alles "precies goed te wegen".

Ingewijden bevestigden gisteren dat de avondklok na 2 maart wordt verlengd. Daardoor is het mogelijk om op andere gebieden versoepelingen toe te staan, zo is de redenering van het kabinet. Zo is het de de bedoeling dat de kappers op 2 maart weer onder voorwaarden open mogen en zouden scholen in het voortgezet onderwijs vanaf maandag 1 maart weer deels open gaan. Ook wordt er aan gedacht om winkelen op afspraak mogelijk te maken. Nu is het bij niet-essentiële winkels alleen mogelijk om via 'click and collect' iets aan te schaffen, maar dat wordt dus mogelijk verruimd. Morgen houden demissionair premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie waar de nieuwe maatregelen bekend worden gemaakt. Kijk hier wat Grapperhaus en De Jonge vandaag zeiden: