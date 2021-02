Vliegtuig dat onderdelen verloor boven Meerssen voorlopig nog aan de grond

De Boeing 747 die afgelopen weekend onderdelen verloor boven Meerssen, staat nog zeker een paar dagen op de luchthaven van Luik.

Dat zegt een woordvoerder van de luchthaven tegen 1Limburg. Hoewel het vliegtuig is gerepareerd, moet het nog worden onderzocht door zowel de Belgische als de Nederlandse luchtvaartinspectie. Het vrachtvliegtuig is onderdeel van de vloot van vliegmaatschappij Longtail Aviation (Bermuda).

De verwachting is dat het vliegtuig meteen na die controles vertrekt. Volgens de woordvoerder is het heel kostbaar om zo'n toestel aan de grond te houden.

Hete metaaldelen

Het vliegtuig steeg afgelopen zaterdag om 16.10 uur op vanaf Maastricht Aachen Airport op weg naar New York, maar kreeg al snel problemen. Vlak na de start was er een explosie in een van de motoren, waarna er brand uitbrak.

Boven Meerssen stortten meerdere stukken van de brandende motor naar beneden. Een vrouw en een kind raakten daardoor lichtgewond. Ook ontstond er veel schade aan daken en auto's.

Het vliegtuig vloog op drie motoren verder. Uiteindelijk week het vliegtuig uit naar de luchthaven van Luik. Omstreeks 17.30 uur stond het aan de grond.

'Mayday Mayday'

Op YouTube is het gesprek te horen tussen de verkeersleiding en de gezagvoerder van het toestel. De toon van het gesprek is rustig. De gezagvoerder meldt dat er vuur is uitgebroken in een van de motoren. Daarna zegt hij dat er sprake is van een noodsituatie: "Mayday Mayday Mayday, we just shut one engine down".

Beluister hieronder het gesprek tussen de luchtverkeersleiding en de gezagvoerder: