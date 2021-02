Tour-winnaar Pogacar lost debutant Dekker af als leider in de Emiraten

Tour de France-winnaar Tadej Pogacar is de nieuwe leider van de Ronde van de Emiraten. De Slowaak greep de koppositie in de WorldTour-wedstrijd met een vierde plaats in de tweede etappe, een individuele tijdrit over 13 kilometer op Al Hudayriyat Island.

Pogacar nam de leiderstrui over van David Dekker, die het klassement tijdelijk aanvoerde omdat Mathieu van der Poel maandagochtend met zijn ploeg Alpecin-Fenix uit de koers werd gehaald vanwege een positieve coronatest van een staflid.

De 23-jarige Dekker is de zoon van Erik Dekker en debuteert in de Emiraten op het hoogste niveau. De renner van Jumbo-Visma werd 57ste in de tijdrit en zakte daardoor naar de achtste plaats.

Wereldkampioen wint tijdrit

Filippo Ganna won de tijdrit. De Italiaanse specialist was de snelste in een tijd van 13.56. De 24-jarige wereldkampioen snelde op het vlakke parcours, dat amper bochten kende, als enige naar een tijd onder de veertien minuten.