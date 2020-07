Glazenwasser op zijspoor gezet na publiceren foto's van huis Akwasi

Een schoonmaakbedrijf uit Culemborg zet een glazenwasser voorlopig niet in omdat hij foto's op Facebook had gedeeld van het nieuwe huis van rapper Akwasi. De man plaatste de foto's gisteren in de Facebookgroep 'Glazenwassers United', waarna de rapper op Instagram liet weten dat hij zich niet meer veilig voelde in zijn huis.

"Meneertje Akwasi heeft het zo slecht in Nederland, jullie zouden medelijden moeten hebben met hem. Maar wel een huisje van 500.000 euro kopen die ik vandaag moet opleveren, dus een beetje meer respect graag", schreef de glazenwasser.

De rapper reageerde furieus. "Dit mag niet en dit hoort niet. Mijn rechten zijn fundamenteel geschonden. Ik zou me veilig moeten voelen in mijn eigen huis, maar het pijnigt me om te zien hoe dit nu onmogelijk voor me wordt gemaakt. Dit is toch niet normaal?"

Verschillende bekende Nederlanders reageerden op het bericht van Akwasi. "Ze moeten kappen nu", schreef zangeres Glennis Grace. "De tering", was de reactie van presentator Tim Hofman.

Vervolgstappen

Het schoonmaakbedrijf wil alleen schriftelijk reageren en zegt dat het bedrijf afstand neemt van de uitlatingen van hun medewerker.

"Op dit moment zijn wij ontzettend druk om uit te zoeken welke vervolgstappen wij kunnen én dienen te nemen. Tot die tijd is de medewerker op non-actief gezet", staat in een verklaring. De glazenwasser heeft, zo meldt het bedrijf, inmiddels excuses gemaakt aan de rapper.

Het management van Akwasi was niet bereikbaar en kan niet bevestigen dat de man verontschuldigingen heeft aangeboden.

Belangstelling

De rapper stond de laatste weken veel in de belangstelling door de toespraak die hij hield bij een anti-racismeprotest in Amsterdam. Tegen hem werd daarna aangifte gedaan. Na dreigementen aan zijn adres kondigde Akwasi aan eveneens aangifte te doen.