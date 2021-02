NOS Voetbalpodcast #139: 'Schmidt is aan alle kanten met waanzinnig geluk ontsnapt'

In de NOS Voetbalpodcast bespreekt presentator Arno Vermeulen de voetbalweek met commentatoren Jeroen Elshoff, Jeroen Grueter en Arman Avsaroglu.

Het kwartet spreekt onder andere over de keuzes van PSV-trainer Roger Schmidt. De Duitse trainer liet in de topper tegen Vitesse een groot deel van zijn beste spelers op de bank beginnen. "Schmidt is aan alle kanten met waanzinnig geluk ontsnapt", is Vermeulen hard. PSV boekte, na een achterstand, uiteindelijk een 3-1 zege in Eindhoven.

"Af en toe heb je het gevoel dat je in de maling genomen wordt", reageert Elshoff. "Je zal bijna denken dat hij tactisch geniaal is. Schmidt heeft een beetje een uitzonderingspositie. Wij vragen ons ook steeds weer af of we hem moeten aanpakken of niet. Een andere trainer was namelijk al lang aangepakt."

Verder onder meer aandacht voor de rampweek van Feyenoord en de financiële situatie van de club, de strijd onderin en de aankomende Europese week van PSV en Ajax.