Premier League darts in eerste seizoenshelft niet in Rotterdam Ahoy

Geen rondreizend dartscircus, maar negen avonden achter gesloten deuren in het Engelse Milton Keynes. De Premier League heeft de eerste helft van het nieuwe seizoen op de schop genomen, met negatieve gevolgen voor onder meer Rotterdam Ahoy.

Ahoy stond in het oorspronkelijke, met potlood ingevulde, speelschema op de rol als speellocatie voor de achtste avond, maar raakt dat evenement dus kwijt. Of Rotterdam in de tweede seizoenshelft alsnog speelstad wordt, is nog onbekend.

De eerste negen avonden vinden allemaal plaats in de Marshall Arena in Milton Keynes, zo'n 80 kilometer ten noordwesten van Londen, van 5 tot en met 9 april en 19 tot en met 22 april. Normaal gesproken doen de tien darters wekelijks op donderdagavond grote arena's in het hele Verenigd Koninkrijk, Rotterdam, Dublin en Berlijn aan.