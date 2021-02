Johnson kondigt routekaart voor versoepelingen in Engeland aan

Duidelijk is al wel dat het heropenen van de scholen de hoogste prioriteit is. Dat zal vanaf 8 maart het geval zijn. Dan mogen mensen in de buitenlucht ook weer met zijn tweeën samenkomen, vertelde minister van vaccinaties Nadhim Zahawi aan de BBC .

Vanaf 29 maart volgen extra versoepelingen. Mensen mogen in de buitenlucht dan bij elkaar komen met zijn zessen, of twee huishoudens. Ook mag er dan weer buiten in teamverband gesport worden en kunnen mensen reizen buiten hun regio.

Vervolgens is het idee dat de samenleving elke vijf weken weer iets meer opengaat. Dat hangt dan af van vier voorwaarden: het vaccinatieprogramma verloopt als gepland, de cijfers laten zien dat de vaccinaties overlijden en ziekenhuisopnames terugdringen, de besmettingscijfers zijn dusdanig dat er geen risico bestaat dat de zorg overspoeld raakt en nieuwe virusvarianten mogen geen verhoogd risico veroorzaken.

Met de aankondiging biedt Johnson voor het eerst in maanden weer perspectief, zegt correspondent Tim de Wit: "We komen uit een heel strenge lockdown, het gaat op veel punten goed, maar tegelijkertijd geeft Johnson aan dat versoepelingen slechts in kleine stapjes zullen komen. Er is ook het risico op nieuwe mutaties."

In het Verenigd Koninkrijk is al een derde van de volwassenen ingeënt. Johnson blijft desalniettemin voorzichtig. De Wit: "De huidige lockdown moet de laatste keer zijn dat een lockdown nodig is, vindt Johnson. Dat kan ook een les voor Nederland zijn: zelfs als er al veel mensen zijn gevaccineerd, gaat het nog maanden duren voordat de samenleving weer open kan."

Landen bepalen eigen maatregelen

Johnson is premier van het Verenigd Koninkrijk, maar de andere landen in het VK - Schotland, Wales en Noord-Ierland - kunnen hun eigen coronamaatregelen nemen. In Schotland gaan vandaag de jongste basisschoolleerlingen weer naar school.

Er wordt verwacht dat premier Nicola Sturgeon ergens in de komende dagen een routekaart bekendmaakt. Ze waarschuwde haar bevolking wel nog geen vakantie te boeken met Pasen, schrijft de BBC.

Wales is voornemens binnen drie weken de strengste lockdownmaatregelen te beëindigen en hoopt dan ook niet-essentiële winkels en kappers te openen. Noord-Ierland kijkt op zijn vroegst op 18 maart naar wanneer de huidige maatregelen versoepeld kunnen worden.